Zelda Williams si veste da Link e il cerchio è finalmente chiuso

Come ricorderete, l'indimenticabile Robin Williams aveva dato a sua figlia il nome di Zelda, in quanto grande appassionato della saga, tanto da essere stato anche coinvolto da Nintendo stessa in occasione dell'uscita di alcuni capitoli, per raccontarlo e promuoverlo.

Probabilmente influenzata dal padre, anche la figlia si è rivelata una grande appassionata del videogioco, e con un nome del genere non poteva essere altrimenti. Zelda Williams adesso è cresciuto, ha da poco compiuto trent'anni, ed è un attrice abbastanza affermata, ma la passione per la celebre serie di videogiochi non è di certo passata.

A testimonianza di ciò c'è il fatto che finalmente abbia deciso di chiudere il cerchio e travestirsi in occasione di Halloween, proprio da Link, il celebre eroe protagonista delle avventure di The Legend of Zelda.

L'attrice ha postato sui social alcune testimonianze del suo look, ed è in particolare molto divertente il mini-video in cui corre tenendo un pollo sulla testa, un allegro riferimento a una caratteristica del videogioco.

L'ultimo capitolo della serie uscito è il remake su Nintendo Switch di un titolo storico, e sul nostro sito potete trovare la recensione di The Legend of Zeda: Link's Awakening.

Trovate tutte le immagini nei tweet in calce alla news. Un travestimento convincente, no?