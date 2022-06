Zelda Wind Waker senza cel-shading: Miyamoto lo preferiva con grafica realistica

Nel corso di un'intervista concessa a Nintendo Dream, il produttore della serie di The Legend of Zelda Eiji Aonuma ha condiviso un importante aneddoto sui dubbi nutriti dal creatore della saga, Shigeru Miyamoto, in merito allo stile artistico in cel-shading scelto per concretizzare la visione di Zelda Wind Waker.

A detta di Aonuma, infatti, il team di sviluppo di Wind Waker ha faticato non poco nel convincere il papà di Link della bontà dell'approccio "cartoonesco". Come sottolinea lo stesso produttore di Nintendo, sin dalle primissime fasi di sviluppo Miyamoto ha manifestato tutte le sue perplessità sullo stile cel-shading adottato per plasmare i personaggi e le paradisiache ambientazioni di Zelda Wind Waker.

Ai microfoni di Nintendo Dream, il produttore storico di Zelda ricorda che "abbiamo nascosto un sacco di cose a Shigeru in quel periodo. Se fossimo andati a parlargli dello stile cel-shading di Wind Waker fin dall'inizio, penso che ci avrebbe detto 'E questo sarebbe Zelda?'. Fino all'ultimo Miyamoto ha avuto problemi a lasciar andare l'idea di un approccio più realistico. Ad un certo punto, ricordo di aver dovuto organizzare una presentazione interna del gioco contro la sua stessa volontà, e anche allora esclamò qualcosa tipo 'beh, non è mai troppo tardi per cambiare rotta e creare uno Zelda più realistico'".

Le perplessità espresse a più riprese da Miyamoto, spiega Aonuma, erano dovute principalmente all'accoglienza che avrebbe ricevuto Wind Waker da un pubblico che, con Ocarina of Time e Majora's Mask, era ormai abituato a uno stile grafico più realistico per le avventure 3D di Link. Lo stesso Aonuma ricorda infine che Miyamoto decise di accantonare definitivamente l'idea di un cambio di stile grafico per Wind Waker dopo aver appreso dai suoi collaboratori che, per le limitate dimensioni e risorse di cui disponeva al tempo il suo team di sviluppo, ci sarebbero voluti dieci anni per realizzare da zero un capitolo di The Legend of Zelda realistico.