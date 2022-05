Zelda Wind Waker, Twilight Princess e Metroid Prime Remaster in autunno su Switch?

La lineup Nintendo Switch per il 2022 sembra essere già molto ricca grazie al lancio di titoli come Mario Strikers Battle League Football, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3, Pokemon Scarlatto e Violetto e Bayonetta 2 (ancora senza una data precisa) ma secondo Jeff Grubb c'è altra carne al fuoco in arrivo entro la fine dell'anno.

Secondo il giornalista e insider, Nintendo punterebbe ad avere un nuovo gioco di The Legend of Zelda sul mercato a cadenza annuale, come hanno dimostrato i lanci di Hyrule Warriors L'Era della Calamità e The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Con il rinvio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 al 2023 viene quindi a crearsi un buco per il 2022 ma Nintendo lo riempirà molto presto, probabilmente.

Grubb è assolutamente sicuro che a ottobre la casa di Kyoto pubblicherà altre due remaster, ovvero le riedizioni di The Legend of Zelda The Wind Waker e The Legend of Zelda Twilight Princess, venduti però non singolarmente bensì in una sorta di "Double Pack" che comprenderà entrambi i titoli.

Non solo, perché Grubb si spinge oltre ipotizzando il lancio di Metroid Prime Remastered a novembre, in occasione dei vent'anni dal lancio su GameCube avvenuto nel novembre 2002, mentre Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp verrà pubblicato a dicembre. Le cose andranno davvero così? Lo scopriremo probabilmente durante il Direct estivo di Nintendo.