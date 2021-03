ZeniMax: dopo l'acquisizione di Microsoft, sciolto il Consiglio di Amministrazione

Microsoft ha scosso l'intera industria videoludica con la gigantesca acquisizione di Bethesda Softworks e ZeniMax Media, costata al colosso di Redmond un investimento di 7.5 miliardi di dollari.

Con l'operazione ormai definitivamente conclusa e approvata dai vari organi governativi da alcuni giorni, ZeniMax Media ha ufficialmente sciolto il suo precedente Consiglio di Amministrazione. La notifica è giunta direttamente da Pete Hines di Bethesda, che ha rivelato la notizia all'interno di una mail rivolta alla testata di GameSpot. È questa una pratica comune per le compagnie che sono state acquisite, e non ci saranno dunque risvolti particolarmente rilevanti a seguito del cambiamento.

Il consiglio di amministrazione di ZeniMax era composto da una varietà di dirigenti e celebrità provenienti da diversi settori, tra cui possiamo citare il produttore de I Pirati dei Caraibi Jerry Bruckheimer, il famoso avvocato Ernest Del, l'ex superstar della MLB Cal Ripken Jr., l'ex CEO della CBS Leslie Moonves e l'ex CEO della MGM Harry Sloan. Nel consiglio era presente anche il dirigente di Providence Equity Michael Dominguez, nonché Robert Trump, fratello dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato membro del consiglio fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2020.

A seguito dell'acquisizione, Microsoft ha aggiunto 20 giochi Bethesda all'interno di Xbox Game Pass, il servizio di gaming on demand ormai diventato una vera e propria killer app per Xbox. Nel corso dell'estate arriverà un evento Microsoft x Bethesda in cui potrebbero arrivare delle grosse sorprese per i giocatori.