ZeniMax assume oltre 190 persone dopo l'acquisizione da parte di Microsoft

L'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft ha ricevuto il benestare della Commissione Europea e della Securities and Exchange Commission USA, manca ancora un qualsiasi annuncio ufficiale in merito ma il matrimonio tra le due aziende è cosa fatta. Come conseguenza ZeniMax Media sta cercando personale da collocare nei suoi numerosi studi.

Al momento sono oltre 190 le posizioni aperte tra tecnici, designer, programmatori, artisti, grafici, animatori, community manager e tantissime altre figure professionali che possano rimpolpare i team di Bethesda, Arkane, Tango Gameworks, MachineGames, id Software, ZeniMax Online Studios e Alpha Dog Games.

Il gruppo è al lavoro su numerosi progetti, ZeniMax Online Studios sta portando avanti i lavori su The Elder Scrolls Online con nuovi contenuti a cadenza regolare, id Software sta sviluppando nuovi contenuti per l'acclamato DOOM Eternal mentre Arkane e Tango Gameworks sono al lavoro rispettivamente su Deathloop e Ghostwire Tokyo. MachineGames sta lavorando al nuovo videogioco di Indiana Jones e presumibilmente al terzo episodio di Wolfenstein mentre Bethesda Game Studios si sta occupando di The Elder Scrolls 6, Starfield e con ogni probabilità anche di un nuovo Fallout.

Tutti questi franchise, lo ricordiamo, saranno presto di proprietà di Microsoft, tuttavia non è ancora chiaro se i giochi ZeniMax diventeranno esclusiva Xbox o se resteranno multipiattaforma.