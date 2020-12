ZeniMax registra il marchio Hi-Fi Rush: che sia legato ad un gioco Bethesda?

Lo scorso 24 dicembre è stato registrato un nuovo marchio da parte di ZeniMax Media, la società che possiede tutt'ora Bethesda, almeno finché l'accordo di acquisizione firmato con Microsoft non enterà definitivamente in vigore nel corso dei primi mesi del 2021.

Il trademark registrato risponde al nome di Hi-Fi Rush, la cui descrizione, piuttosto vaga, non ci lascia intendere esattamente la natura del prodotto in questione. Dai pochi dettagli che però possiamo ricavare, scopriamo che si tratta sicuramente di qualcosa legato al mondo videoludico, con la possibilità che possa essre qualche tipo di applicazione o, più probabilmente, di un videogioco vero e proprio.

Pur con poche informazioni a nostra disposizione, nulla ci impedisce di pensare a questo punto che Hi-Fi Rush sia un nuovo videogame sviluppato da Bethesda, magari in attesa di essere rivelato al pubblico durante il prossimo anno, quando l'acquisizione di Microsoft sarà a tutti gli effetti finalizzata. D'altro canto, c'è però da sottolineare come la software house sia già impegnata a dare vita a Starfield e The Elder Scrolls VI, due tra i progetti più impegnativi nella storia della compagnia: Hi-Fi Rush potrebbe quindi consistere in un progetto minore, plausibilmente pensato per il mercato mobile.

Speculazioni a parte, insomma, non ci resta che attendere un eventuale annuncio da parte di Bethesda.