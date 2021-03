Zenith: annunciato un nuovo MMO/JRPG per PlayStation VR

Ramen VR si è presentato come un team amante degli anime, degli MMO e della realtà virtuale: a partire da queste passioni hanno tirato fuori cilindro Zenith, un nuovo MMO per PlayStation VR ispirato ai giochi di ruolo di matrice giapponese.

Zenith è descritto come un MMO VR che combina un variopinto open world con azione e avventura. Le ambientazioni realizzate a mano compongono un mondo di gioco stilizzato e ricco di dettagli, che spazia dalla lussureggiante foresta di Amarite alle acque turchesi della Radiant Coast, fino alla città iperfuturistica di Zenith. La storia è ambientata anni dopo un evento catastrofico noto solo come “La frattura”: sfruttando il potere dell'Essenza, la magica linfa vitale di tutti gli esseri viventi, i giocatori potranno diventare sempre più potenti per fare in modo che la catastrofe non si ripeta.

Zenith offre ampia libertà di movimento, e consente persino di scalare grattacieli e pareti rocciose sfruttando la Resistenza, un parametro che può essere potenziato nel corso dell'avventura. Il sistema di combattimento tattile prevede movimenti come il lancio, la schivata e il blocco degli attacchi. "Potete parare il freddo acciaio della lama del vostro nemico, brandire il bastone come un vero mago e persino schivare le frecce rallentando il tempo", afferma il Andy Tsen, CEO di Ramen VR.

Come in ogni MMO che si rispetti, anche in Zenith l'esperienza sociale rivestirà un ruolo di primo piano. Il titolo offrirà quindi numerose attività indirizzate a gruppi di giocatori, come boss epici, eventi pubblici e dungeon. I contenuti più impegnativi richiederanno un’attenta coordinazione, ed è per questo che Zenith offrirà anche la possibilità di creare delle Gilde. A completare il quadro c'è un approfondito sistema di Classi slegato dal Ruolo. Cosa significa questo? Potrete, ad esempio, giocare come Mago dall'essenza tank, oppure diventare un Maestro di spade guaritore. "I giochi di ruolo sono basati sulla scelta; pertanto, abbiamo progettato tutti i nostri sistemi per fornire nuove combinazioni divertenti e sorprendenti che si adattino a qualsiasi stile di gioco", ha specificato Tsen. La finestra di lancio di Zenith, purtroppo, non è ancora stata rivelata.