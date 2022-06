Zenless Zone Zero: l'action dei creatori di Genshin Impact nel nuovo e frenetico trailer

Hoyoverse ha occupato il palco del Summer Game Fest di Geoff Keighley per ben due volte nel corso della serata e, dopo aver mostrato un nuovo filmato di Honkai Star Rail, ha anche dato ai fan un altro piccolo assaggio di Zenless Zone Zero.

Il trailer mostrato all'evento videoludico dell'estate non è particolarmente lungo, ma ci permette di scoprire l'aspetto di nuovi personaggi con i quali potremo avventurarci tra i vicoli di New Eridu e mostra alcuni di essi in azione. Sembrerebbe infatti che il gioco sia molto più improntato all'azione rispetto a Genshin Impact, visto che il combat system è più simile a quello di Honkai Impact 3rd. Al momento non si conoscono moltissimi dettagli sul gioco, se non che sarà basato sul completamento di dungeon con elementi procedurali e che ci saranno molti eroi tra i quali scegliere.

Hoyoverse non ha ancora confermato il modello di distribuzione del titolo ma, osservando la storia della software house, è probabile si tratti di un gacha game scaricabile gratuitamente. Per quello che riguarda invece le piattaforme di riferimento, ZZZ è previsto esclusivamente su PC e mobile (Android e iOS).

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che è possibile iscriversi alla Beta di Zenless Zone Zero sul sito ufficiale.