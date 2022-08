Zenless Zone Zero: l'action roguelike in un primo video gameplay dalla Beta

Come vi abbiamo accennato qualche giorno fa, la Closed Beta di Zenless Zone Zero è ufficialmente partita per una ristretta cerchia di utenti. A differenza di quanto avviene solitamente, però, i partecipanti non hanno limitazioni particolari e possono già diffondere immagini e video gameplay del gioco gratis.

Grazie a questa particolarità della versione di prova, sui social sono già stati caricati numerosi filmati che permettono di scoprire nel dettaglio il funzionamento del gameplay di questo titolo completamente diverso rispetto a Genshin Impact, titolo con il quale condivide gli sviluppatori. Zenless Zone Zero, chiamato anche ZZZ, è infatti uno stylish action in terza persona con elementi roguelike e nel quale si possono utilizzare team composti da tre diversi personaggi, ciascuno dotato di armi e abilità uniche. Come si può notare dal filmato che trovate in apertura, le missioni di ZZZ consistono nel superare piccole arene piene di nemici e ricevere bonus con i quali recuperare salute o acquistare potenziamenti. Ad ogni stanza viene anche assegnato un punteggio in base alle abilità del giocatore, che può concatenare gli attacchi e sfruttare il passaggio da un membro all'altro del party per realizzare devastanti attacchi.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che il gioco sarà un free to play e arriverà esclusivamente su PC e dispositivi mobile (Android e iOS).