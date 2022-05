Zenless Zone Zero: annunciato il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact

Come promesso, all'alba lo studio cinese miHoYo ha annunciato Zenless Zone Zero, un nuovo "Urban Fantasy Action RPG" per PC, iOS e Android, con altre piattaforme che verranno annunciate successivamente.

Le registrazioni per la Closed Beta sono aperte sul sito di Zenless Zone Zero, lo studio fa sapere che il nuovo gioco è ambientato nella metropoli post apocalittica di New Eridu, i giocatori vestiranno il ruolo di Proxy e dovranno imbarcarsi in una nuova avventura a base di misteri legati proprio agli abitanti di New Eridu, divisi tra gang, cospiratori, fanatici e imprenditori senza scrupoli.

Lo stile grafico segue la linea estetica già adottata per Genshin Impact con Zenless Zone Zero che presenta una grafica 3D stile anime, il team di sviluppo conferma la presenza di fasi esplorative unite a fasi action con combattimenti fluidi e dinamici, QTE e meccaniche di gameplay stile Roguelike.

Mistero sulla finestra di lancio, al momento Zenless Zone Zero è stato annunciato per PC e piattaforme mobile iOS e Android, gli utenti interessati possono registrarsi per la Closed Beta che dovrebbe partire più avanti nelle prossime settimane, in attesa di un lancio globale.

Con Zenless Zone Zero, miHoYo vuole espandere il suo impero costruito sul successo di Genshin Impact, lanciando una nuova IP di grande appeal per un vasto pubblico.