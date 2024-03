Zenless Zone Zero: arriva l'Amplifying Test, forse l'ultima Beta prima dell'uscita

In attesa di conoscere la data d'uscita ufficiale di Zenless Zone Zero, Hoyoverse ha appena annunciato con un trailer la terza Beta dell'atteso free to play, intitolata Amplifying Test.

Il nome di questa fase di test non è affatto casuale, poiché il team di sviluppo orientale promette numerose novità rispetto all'ultimo periodo di prova che si è concluso alla fine del 2023. Oltre ad introdurre il personaggio Zhu Yuan e la fazione New Eridu Public Security's Criminal Investigation Special Response Team, la prossima Beta permetterà ai giocatori di mettere alla prova una serie di nuovi modelli di Bangboo, i buffi robottini simili a conigli.

La novità più interessante, però, sembra riguardare le attività di gioco. Forse a causa dei feedback dei giocatori che richiedevano più momenti d'azione in cui potersi divertire con il frenetico combat system, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre la Shiyu Defense, un tipo di missioni dell'Hollow Deep Dive System (HDD) in cui gli utenti possono subito combattere, senza passare per le fasi in stile puzzle game.

Hoyoverse promette anche migliorie al gameplay e al sistema di combattimento, ma per saperne di più bisognerà toccare con mano la build di prova. Nel frattempo, vi ricordiamo che le date della Beta non sono state svelate ed è già possibile procedere con la registrazione sul sito ufficiale.

In attesa di poterne sapere di più, vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro provato di Zenless Zone Zero.

