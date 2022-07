Zenless Zone Zero Closed Beta: come partecipare, date e requisiti

Mentre c’è grande attesa per l’arrivo di Sumeru con la versione 3.0 di Genshin Impact, Hoyoverse continua ad alimentare l’hype per un altro dei suoi free to play di prossima uscita, Zenless Zone Zero.

Il frenetico action con elementi roguelike si prepara infatti alla sua prima fase di test, la quale sarà a porte chiuse e permetterà esclusivamente ad una ristretta cerchia di appassionati di provare con mano il gioco. La Closed Beta di Zenless Zone Zero (conosciuto anche come ZZZ) si terrà a partire dal prossimo 5 agosto 2022 e, almeno per il momento, il team di sviluppo non ha fornito indicazioni specifiche sull’orario di apertura dei server o sulla durata di questa versione di prova.

Chiunque volesse provare a partecipare, potrà farlo direttamente sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero, sul quale è possibile effettuare l’accesso con un account Hoyoverse, lo stesso che si utilizza per giocare a Genshin Impact. Dopo aver eseguito il login, basta cliccare sull’enorme tasto con su scritto “Sign-Up” in alto a destra per far apparire un breve questionario: una volta date tutte le risposte, la vostra richiesta di partecipazione sarà completa. Per essere sicuri di aver richiesto l’accesso alla Closed Beta, potete ricliccare su Sign-Up: se l’iscrizione è avvenuta correttamente, riceverete a schermo un messaggio che avete già completato la procedura. Il termine ultimo per le iscrizioni al test è fissato a domani, mercoledì 27 luglio 2022.

Per quello che riguarda invece i requisiti per i partecipanti alla Closed Beta, ecco i dispositivi supportati:

Dispositivi Apple (iOS): iPhone 11 o superiore con almeno iOS 10.00, 4GB di memoria RAM e 6GB di spazio libero

iPhone 11 o superiore con almeno iOS 10.00, 4GB di memoria RAM e 6GB di spazio libero PC: processore Intel i5 o superiore, Nvidia GeForce GTX 970 o superiore (va bene anche l’equivalente di AMD), 8GB di memoria RAM e 10GB di spazio libero

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che i progressi verranno cancellati al termine del test e che, in via eccezionale, non vi sarà la possibilità di passare da iOS a PC o viceversa per motivi di sicurezza.