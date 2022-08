Zenless Zone Zero: al via la Closed Beta per il nuovo gioco gratis di Hoyoverse

Ci siamo: la Closed Beta di Zenless Zone Zero è ufficialmente partita. Per l'occasione i ragazzi di Hoyoverse celebrano il via pubblicando un nuovo trailer incentrato sul loro nuovo Action/RPG free-to-play con elementi Roguelike, in sviluppo su PC, sistemi mobile e console ancora da rivelare.

Il filmato ci introduce ai personaggi disponibili nella fase di test, oltre a darci un assaggio dell'ambientazione urbana che fa da sfondo a Zenless Zone Zero. Sebbene i creatori di Genshin Impact abbiano confermato che la Closed Beta (denominata "Tuning Test") disponibile su PC e mobile è di piccola portata e con solo una manciata di contenuti inclusi, si tratta in ogni caso di un'occasione interessante per scoprire come stanno procedendo i lavori e sperimentare così le caratteristiche base del gameplay. La Closed Beta al momento non ha una data di chiusura, che verrà comunicata molto probabilmente a breve.

Attualmente Hoyoverse non ha ancora stabilito quando il gioco dovrebbe compiere il suo esordio sul mercato in forma definitiva. Zenless Zone Zero è ambientato in un contesto post-apocalittico, precisamente nella città di New Eridu, una delle ultime roccaforti dell'umanità rimaste in piedi e popolata da gang, fanatici e spietati imprenditori.

Se volete saperne di più non perdetevi la nostra anteprima di Zenless Zone Zero e scoprire i primi dettagli sulla nuova opera dagli autori di Genshin Impact.