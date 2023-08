Anche Zenless Zone Zero alla Gamescom 2023 con un nuovo gameplay trailer

Inaspettatamente, sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 è salito uno sviluppatore di Hoyoverse per presentare un nuovo video gameplay di Zenless Zone Zero, uno dei free to play in sviluppo presso il team che ha dato i natali a Genshin Impact.

Nel corso del filmato mostrato al main event della fiera tedesca abbiamo potuto vedere in azione alcuni dei tanti eroi che saranno giocabili in questo titolo che sembra strizzare l'occhio agli stylish action in stile Bayonetta e Devil May Cry, visto che vanterà un combat system molto più dinamico e movimentato rispetto a quello di Genshin Impact. Anche la struttura di gioco sarà differente, dal momento che il gioco non avrà un open world liberamente esplorabile e si baserà su dungeon con elementi procedurali.

Oltre a far vedere qualche sequenza in game, il trailer purtroppo non svela ulteriori dettagli e, almeno per il momento, non si conoscono le informazioni sulla finestra di lancio o sulla prossima fase di test, che probabilmente si terrà in prossimità dell'uscita.

Prima di lasciarvi al filmato pubblicato da Hoyoverse, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Honkai Star Rail, un altro titolo di successo della software house arrivato di recente su PC e mobile, con la versione PS5 in uscita entro l'anno.