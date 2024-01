Zenless Zone Zero: il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact annunciato per PS5

Sfruttando l'occasione fornita dallo State of Play di gennaio, miHoYo, i noti autori di hit mondiali come Genshin Impact e Honkai Star Rail, ha confermato di star sviluppando una versione PlayStation 5 del suo nuovo progetto, Zenless Zone Zero.

Inizialmente annunciato esclusivamente per PC e dispositivi mobile iOS e Android, Zenless Zone Zero è quindi destinato ad approdare sulla console Sony. "Cari cittadini, una nuova strada per New Eridu è attualmente in costruzione. Ci scusiamo per il disagio. Grazie per il vostro supporto e la vostra comprensione. Non vediamo l'ora di rivedervi a New Eridu!".

Il trailer che potete gustarvi in cima alla notizia ci consente di immergerci nel variopinto mondo di Zenless Zone Zero, che si presenta come uno stylish action in terza persona con elementi roguelike. In questa nuova esperienza curata dal team di Genshin Impact potremo gestire dei team da tre combattenti, ognuno dei quali si rivelerà prezioso in battaglia grazie ad abilità e caratteristiche uniche. Sfortunatamente, il filmato non fa luce sulla data di lancio del gioco, e in questo senso dovremo attendere i prossimi aggiornamenti da parte del team di miHoYo. Sappiamo però che Zenless Zone Zero farà il suo debutto in un generico 2024.

Nel corso dello State of Play di gennaio è stato annunciato a sorpresa il lancio immediato di Silent Hill The Short Message, nuovo gioco della serie horror Konami scaricabile gratuitamente su PS5.