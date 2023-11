Zenless Zone Zero: un trailer svela l'arrivo di una nuova fase di test, come registrarsi

Nel corso della notte, il canale YouTube di Zenless Zone Zero ha accolto un nuovo trailer che svela al pubblico l'apertura delle iscrizioni alla prossima fase di test.

Coloro i quali sono interessati a provare il titolo prima della sua uscita ufficiale possono infatti recarsi sul portale del titolo Hoyoverse e, dopo aver eseguito il login con lo stesso account utilizzato per giocare a Genshin Impact o Honkai Star Rail, cliccare sul tasto Sign Up Now. A questo punto, verrà chiesto all'utente di selezionare una delle tre piattaforme disponibili (PC, Android e iOS) ed infine completare un breve sondaggio che aiuterà gli sviluppatori a selezionare i giocatori idonei alla fase di test.

Per ora, Hoyoverse si è limitata ad aprire le iscrizioni e non ha ancora svelato quand'è che si terrà il test. Non è da escludere però che la prova avrà il via nella seconda metà di novembre o a dicembre.

Prima di lasciarvi al trailer che svela la fase di test, vi ricordiamo che Zenless Zone Zero sarà gratis e arriverà anche su console. Al momento, però, gli sviluppatori non hanno ancora annunciato una finestra di lancio ufficiale, sebbene sia altamente probabile che il cosiddetto Urban Fantasy ARPG sia in arrivo entro la fine del 2024.