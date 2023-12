Zenless Zone Zero: il nuovo trailer svela la finestra di lancio del gioco gratis

Hoyoverse è stata molto presente ai The Game Awards 2023, dove ha mostrato un breve filmato di Honkai Star Rail ed il nuovo trailer di Zenless Zone ZeroTESTO, l'action gratis attualmente in fase di test a porte chiuse.

Il video in questione, molto breve, mostra una carrellata di sequenze estratte dalle fasi di combattimento di Zenless Zone Zero, che rappresentano solo una delle due componenti: il titolo alterna infatti momenti in cui si affrontano creature ad altre in cui si completano puzzle di difficoltà crescente.

Sebbene il filmato mostrato durante l'evento organizzato da Geoff Keighley non contenga informazioni relative a nuovi personaggi, è stata finalmente svelata la finestra di lancio. Non solo Hoyoverse ha confermato che ZZZ arriverà nel corso del 2024, ma ha anche dichiarato che 'arriverà presto'. Possiamo quindi ipotizzare che il test stia andando molto bene e il gioco sarà disponibile nei primi mesi del prossimo anno.

Purtroppo il video non include i dettagli sulle piattaforme di destinazione e non possiamo escludere che il titolo segua lo stesso iter di Honkai Star Rail. Probabilmente, infatti, sarà disponibile al lancio solo su PC e mobile (Android e iOS) per poi approdare su PlayStation 5 in un secondo momento.