Zenless Zone Zero, l'uscita su PS5 si avvicina: al via le iscrizioni alla Beta

Ancora non conosciamo l'esatta data d'uscita, ma intanto la versione PlayStation 5 di Zenless Zone Zero si prepara ad intrattenere i giocatori con una Closed Beta pensata appositamente per la console Sony e che permetterà ai partecipanti di provare in anteprima il nuovo RPG gratis di Hoyoverse.

Attraverso il sito ufficiale di Hoyoverse è possibile accedere a un semplice e veloce questionario che, una volta compilato, dà una chance per essere selezionati per i test di Zenless Zone Zero: possibile completare il questionario da ora e fino alle ore 09:00 italiane del 17 aprile 2024, con la Beta che avrà inizio in un secondo momento ancora da stabilire ufficialmente. Si tratta dunque di un'occasione interessante per testare con mano le potenzialità di Zenless Zone Zero accedendo ad una specifica selezione di contenuti e personaggi con i quali sperimentare il gameplay della nuova fatica dagli autori di Genshin Impact, prevista in uscita nel corso del 2024 anche su PC e sistemi mobile.

Hoyoverse ha inoltre diffuso anche un nuovo trailer per il suo Zenless Zone Zero che, oltre a ricordarci delle iscrizioni per i test, ci offre anche un veloce sguardo al gameplay del free-to-play, che promette di intrattenere gli utenti con protagonisti ben caratterizzati e un'azione frenetica. Per maggiori dettagli il nostro provato di Zenless Zone Zero vi permette di farvi un'idea ancora più chiara sulla bontà del progetto.

Su Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti di oggi.