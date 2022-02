Xenoblade e Zelda Breath of the Wild, Monolith rinnova il sito: Nintendo Direct in arrivo?

È ormai noto da diversi anni come il team di Monolith Soft sia al lavoro su tre differenti progetti. Nel dettaglio, parliamo del futuro della serie Xenoblade, di un nuovo misterioso Action e del contributo offerto dalla software house alla realizzazione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Viste le IP coinvolte e il talento della software house giapponese, non sorprende che il pubblico sia impaziente di scoprire cosa si celi entro gli studi di Monolith Soft. Molto presto, però, dovremmo saperne di più, almeno stando a quanto promesso da Yasunori Mitsuda. Il compositore della colonna sonora della saga di Xenoblade Chronicles ha infatti anticipato un nuovo annuncio in arrivo a febbraio 2022.



Ora, l'attesa diviene ancora più coinvolgente in seguito all'improvvisa realizzazione di un nuovo sito web di Monolith Soft. Con un rinnovamento, la software house ha infatti completamente modificato il portale, che ora pone in evidenza proprio gli annunci relativi ai tre progetti in lavorazione presso il team. Si tratta dell'unico materiale promozionale presente sul sito, che ha invece visto la rimozione di ogni altra comunicazione antecedente al 2022.



L'insieme di queste circostanze ha infiammato gli appassionati, che si sono radunati su Reddit in cerca di eventuali indizi sul misterioso annuncio promesso per febbraio. Le ipotesi spaziano dal reveal del misterioso Action a possibili aggiornamenti sul futuro di Xenoblade Chronicles e, persino, la data di lancio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Il tutto, di riflesso, conduce a teorie di un Nintendo Direct in dirittura di arrivo: sarà vero?