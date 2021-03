Zero Latency VR arriva in Italia: la prima arena apre a Milano il 9 aprile

Zero Latency VR, leader mondiale nel campo dell’intrattenimento in realtà virtuale multiplayer e free-roam, aprirà la sua 52esima arena a Milano il 9 aprile 2021.

La start-up australiana ha stretto una partnership con Live Action Gaming (LAG), realtà italiana che investe in tecnologie in grado di abbattere le barriere tra l’intrattenimento fisico e quello digitale, per portare per la prima volta in Italia i loro sistemi di gioco multiplayer, che permettono fino ad un massimo di 8 persone di giocare in diversi mondi virtuali nello stesso momento.

"Siamo felici di portare la nostra esperienza di realtà virtuale free-roaming in Italia, che consentirà ai giocatori di esplorare i mondi virtuali come se fossero reali" afferma Tim Ruse, CEO di Zero Latency VR. "Che siate in cerca di qualcosa da fare con la famiglia o con gli amici, che stiate organizzando un addio al nubilato o celibato diverso dal solito, o ancora un’attività divertente per la vostra festa aziendale di Natale, Zero Latency VR non vi deluderà".

Live Action Gaming (LAG) è una start-up made in Italy: tra i soci fondatori, 3 laureati MBA del Politecnico di Milano hanno avuto l’ambizione di portare Zero Latency VR in Italia.

"Da anni seguiamo con interesse il percorso di Zero Latency VR e quando finalmente abbiamo deciso di volare a Madrid per provare la loro esperienza in realtà virtuale, ci è parso subito chiaro che sarebbe stata molto apprezzata dagli italiani", afferma Ben Thompson, Presidente del CDA di LAG. "Nonostante la pandemia, abbiamo lavorato molto duramente quest'anno al lancio del progetto, con l'obiettivo di aprire la sede di Zero Latency VR più “cool’ al mondo fino ad oggi. Non potrei essere più orgoglioso del nostro team e siamo entusiasti di lanciare ufficialmente il progetto ad Aprile. Questo è il futuro dell'intrattenimento e ci aspettiamo una forte crescita in Italia nei prossimi anni".

Zero Latency VR offre fino ad un massimo di 8 giocatori la possibilità di sfidarsi in una varietà di mondi virtuali completamente immersivi. Il portfolio di IP include già una mezza dozzina di giochi e Ubisoft sta lavorando con l’azienda per portare un’esclusiva esperienza Far Cry 3 entro il 2021. I sistemi di Zero Latency VR hanno già intrattenuto più di un milione di fans in tutto il mondo.

"È un'esperienza spettacolare", afferma Sandro Duarte Alves, socio fondatore del LAG, "Un minuto prima sei in un magazzino vuoto e quello dopo indossi le cuffie che ti catapultano su un'astronave o a combattere contro gli zombie insieme ai tuoi amici. Servono solo pochi secondi per perdersi completamente nel gioco".

Durante il 2020, Zero Latency VR ha implementato in tutte le sue arene dei protocolli di sicurezza sia fisici che digitali, per permettere di usufruire di un’esperienza in tutta sicurezza anche durante la pandemia e le restrizioni dovute ai lockdown. Le procedure di pulizia assicurano che tutte le attrezzature siano igienizzate dopo ogni partita e il sistema stesso utilizza un monitoraggio dei giocatori all'avanguardia che include avvisi di prossimità per mantenere i partecipanti a distanza di sicurezza l'uno dall'altro: queste avanzate procedure di sicurezza hanno consentito a molte sedi di rimanere aperte anche durante i lockdown. Nonostante il COVID, il team LAG è fiducioso che gli italiani apprezzeranno l'esperienza offerta da Zero Latency VR in tutta sicurezza.

Zero Latency VR aprirà le porte il 9 Aprile a Milano in via Bisceglie 74. Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente sul sito ufficiale e i biglietti saranno rimborsabili per un anno nel caso in cui le normative COVID in Lombardia ne ritardassero il lancio. Nel mese di marzo saranno disponibili diversi codici sconto su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin.