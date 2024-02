Zitto zitto, Helldivers 2 supera God of War, miglior lancio PlayStation di sempre su PC

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Helldivers 2 è un successo su Steam e come previsto i numeri sono cresciuti nel corso della giornata, tanto da portare il gioco a superare God of War 2018 per quanto riguarda il picco di giocatori attivi in contemporanea sulla piattaforma Valve.

Con oltre 74.000 giocatori connessi in contemporanea, il gioco di Arrowhead scalza God of War dalla vetta e diventa così il gioco PlayStation di maggior successo su PC al lancio. Nello specifico, il gioco di Santa Monica Studios si ferma a 73.000 giocatori in contemporanea, superato come detto da Helldivers 2 mentre il terzo posto del podio spetta a Marvel's Spider-Man Remastered.

Helldivers II - 74.000+

God of War - 73,529

Marvel's Spider-Man Remastered - 66,436

Horizon Zero Dawn - 56,557

The Last of Us Parte I - 36,496

Per Helldivers 2 si tratta sicuramente di un ottimo risultato dal momento che in molti erano preoccupati per lo stato di salute del gioco, lanciato in sordina senza troppa pubblicità. Nonostante i numeri, Helldivers 2 ha qualche problema su PS5 e PC, con crash frequenti in particolare su Windows, in ogni caso il team di sviluppo sta lavorando per risolvere tutte le problematiche e presto verrà resa disponibile una prima patch correttiva.