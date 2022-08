Zitto zitto, One Piece Pirate Warriors 4 ha superato le 2 milioni di copie distribuite

Non capita certamente tutti i giorni di vedere un comunicato ufficiale sulle vendite di un gioco vecchio più di due anni e con il supporto post-lancio bello che terminato, tuttavia il risultato meritava di essere festeggiato a dovere.

Bandai Namco Entertainment ha appena annunciato d'aver piazzato in tutto il mondo 2 milioni di copie di One Piece Pirate Warriors 4, un dato che comprende le unità fisiche distribuite ai rivenditori e le copie digitali vendute direttamente ai videogiocatori. Grazie a questo risultato, il gioco sviluppato da Koei Tecmo si è anche imposto come il capitolo della serie Pirate Warriors venduto più rapidamente di sempre. Il lancio, ricordiamo, è avvenuto il 26 marzo 2020 in Giappone e il 27 marzo 2020 nel resto del mondo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

Per chi non lo sapesse, One Piece Pirate Warriors 4 è un gioco d'azione in stile musou che vede i personaggi partoriti dal genio di Eiichirō Oda darle di santa ragione a decine e decine di nemici in contemporanea. La campagna ripercorre le di Alabasta, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island e Wano, mentre il roster conta oltre quaranta personaggi giocabili. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di One Piece Pirate Warriors 4.