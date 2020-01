Zlatan Ibrahimović debutta in PES 2020: ecco le sue statistiche

Era solo questione di tempo: dopo il suo trasferimento al Milan, Zlatan Ibrahimović ha fatto il suo ritorno anche nella saga calcistica di Konami comparendo nella modalità MyClub di eFootball PES 2020.

Dopo un lungo periodo di assenza - in PES 2019 non era presente - lo svedese è sbarcato nell'ultima iterazione del gioco con un overall pari a 85, un punteggio che lo proietta tra i "palloni neri", ovvero i migliori in assoluto. A seguire trovate le sue statistiche al completo:

Velocità: 69

Tiro: 89

Dribbling: 80

Forza: 90

Passaggio: 81

Difesa: 50

Ne approfittiamo per ricordarvi che per celebrare l'assegnazione dell'Everyeye Award come miglior gioco sportivo del 2019, i vertici di Konami hanno deciso di regalare ben 25.000 GP da utilizzare nella modalità MyClub. Ottenerli è semplicissimo: tutto ciò che dovete fare, è accedere al gioco entro le ore 02:59 di giovedì 13 febbraio 2020! Cosa state aspettando?