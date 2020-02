Zlatan Ibrahimovic in eFootball PES 2020: volto migliorato nel Data Pack 4.0!

Il ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan ha costretto Konami ad inserire rapidamente il giocatore in eFootball PES 2020, il risultato però non è stato dei migliori e subito sono fioccato le polemiche per la scarsa somiglianza del volto digitalizzato del calciatore. Il problema è stato finalmente risolto con il nuovo Data Pack 4.0 disponibile oggi.

Questo aggiornamento migliorerà i volti di numerosi calciatori di Premier League, LaLiga, Ligue 1, Ligue 2, Premier League Russa e Serie A TIM, tra questi citiamo Zlatan Ibrahimović del Milan, Joao Pedro del Cagliari e J. Musso dell'Udinese. Ovviamente non mancheranno migliorie ai kit, alle divise, agli scarpini e ad altri aspetti del gioco.

eFootball PES 2020 Data Pack 4.0

Il Data Pack 4.0 di eFootball PES 2020 sarà disponibile dalle 11:00 ora italiana di giovedì 13 febbraio, a metà mattinata il gioco andrà offline per manutenzione e non sarà accessibile per circa 60 minuti, tempo necessario per iniziare il roll-out del nuovo aggiornamento. Nel momento in cui scriviamo non ci sono dettagli sulla dimensione del Data Pack e altri contenuti, vi informeremo tempestivamente non appena questo sarà disponibile per il download su PS4, PC e Xbox One.

Lo sapevate? Il torneo eSerie A TIM ha debuttato in PES 2020 questa settimana e andrà avanti per tutta la durata del campionato proponendo match tra le migliori squadre virtuali della eSerie A.