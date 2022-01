Zombie Army 4 Dead War in arrivo su Nintendo Switch? La classificazione PEGI fa sperare

Gli ultimi giorni dell'anno appena trascorso hanno visto il ritorno in scena di Zombie Army 4 Dead War. Il team di Rebellion ha infatti donato una speranza ai fan della serie su Nintendo Switch, aggiungendo la console alla classificazione PEGI ufficiale.

Uscito nel febbraio del 2020, lo sparatutto che vede come protagonisti i principali personaggi dell'amatissima saga di Left 4 Dead ha fatto capolino tra le piattaforme classificate dall'organismo di controllo PEGI. Come insegna l'esperienza, la classificazione non determina automaticamente l'uscita di un titolo ma tanto è bastato per far ben sperare i fan della serie sulla console di casa Nintendo. L'aggiunta della piattaforma ibrida potrebbe infatti indicare un certo tipo di pianificazione da parte di Rebellion: Nintendo Switch ha infatti già visto l'arrivo della Zombie Army Trilogy nel corso del 2020 ed è lecito pensare ad un futuro arrivo dell'ultimo capitolo.

Zombie Army 4 Dead War è già disponibile anche sull'ormai celebre servizio in abbonamento Xbox Game Pass per console e PC e ha fatto il suo passaggio anche tra i giochi inclusi in PlayStation Plus. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Zombie Army 4 Dead War.