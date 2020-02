Zombie Army 4 Dead War: come salire di livello velocemente

Salire di livello in Zombie Army 4 Dead War è indispensabile per sbloccare nuove mod, abilità e potenziamenti. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo nel minor tempo possibile, aiutandovi a guadagnare punti esperienza rapidamente.

Anche se salirete di livello semplicemente giocando, esistono alcuni accorgimenti che vi consentono di farlo ancora più velocemente, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Vi spieghiamo come.

Come salire di livello velocemente in Zombie Army 4 Dead War

Il modo più semplice per salire rapidamente di livello è sfruttare il moltiplicatore delle combo. Ogni volta che affronterete le orde di zombi vedrete un moltiplicatore sulla destra dello schermo. Più zombi uccidete, più alto diventa il moltiplicatore.

Il vostro obiettivo è mantenere il moltiplicatore attivo il più a lungo possibile prima che venga ripristinato. Alla fine di ogni ondata otterrete più di 50 volte i punti esperienza che ricevereste normalmente. Per far schizzare le combo potete usare oggetti come granate o armi in grado di effettuare uccisioni multiple.

Inoltre, potete aumentare ulteriormente i punti esperienza equipaggiando i perk che potenziano le combo, come Re delle Combo, Estensione e Incremento. Sia Estensione che Incremento consentono di aumentare anche il timer delle combo.

Se il vostro obiettivo principale è salire di livello velocemente, potete equipaggiare tutti e tre i perk delle combo contemporaneamente. Questo vi impedirà di ottenere altri vantaggi in combattimento, ma finché siete interessati a guadagnare punti esperienza può rivelarsi la soluzione ideale.

Voi vi state divertendo con il nuovo shooter a base di nazi zombi di Rebellion? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Zombie Army 4 Dead War.