Zombie Army 4 Dead War ha una data d'uscita; svelate le edizioni speciali

Rebellion ha annunciato che Zombie Army 4: Dead War, quarto capitolo della sua apprezzata saga a base di non morti, verrà lanciato il 4 febbraio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Games Store.

In questo nuovo sparatutto degli sviluppatori di Sniper Elite 4, seguito diretto di Zombie Army Trilogy, le orde di Hitler tornano all'assalto in una nuova campagna ambientata nell'Europa degli anni '40, giocabile sia in solitaria che in cooperativa fino a 4 giocatori. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno anche svelato le differenti edizioni per PC, PS4 e Xbox One nelle quali verrà commercializzato il gioco:

Standard Edition (49,99 euro)

Gioco Base

Pacchetto personaggio aggiuntivo - Personaggio giocabile: aviatore non morto (SOLO su prenotazione)

Deluxe Edition (59,99 euro)

Gioco base

Pacchetto personaggio aggiuntivo - Personaggio giocabile: aviatore non morto

Pacchetto skin arma aggiuntivo - Skin arma: oro massiccio

Pacchetto arma aggiuntivo - Pacchetto arma: fucile semiautomatico FG-42 (comprende 1 arma, 2 amuleti, 2 skin arma personalizzate)

Pacchetto completo per personaggio aggiuntivo - Completo personaggio: Karl in incognito (1 costume, 2 cappelli)

Super Deluxe Edition (79,99 euro)

Gioco base

Zombie Army 4: Season Pass

3 livelli aggiuntivi - Affronta nuove terrificanti missioni della campagna per 1-4 giocatori.

4 pacchetti personaggio - Nuovi personaggi giocabili utilizzabili in qualsiasi modalità.

9 pacchetti arma - Pacchetti arma comprendenti nuove armi, amuleti, skin e molto altro ancora.

5 pacchetti skin arma - Personalizza le tue armi con diversi effetti: dalla carta da pacchi alla lava bollente.

4 pacchetti completo per personaggio - Fai indossare nuovi costumi e cappelli ai tuoi personaggi.

Collector's Edition

Gioco base

Libro illustrato – 60 pagine

Custodia Steelbook

Statuetta di 25 cm dello squalo zombi

Selezione musicale digitale

Pack personaggio Pilota non-morto

Box esclusivo Collector's Edition

Potete ammirare i contenuti della Collector's Edition nell'immagine allegata in calce. Quest'edizione verrà venduta solamente in versione PlayStation 4 e Xbox One, ed è ancora priva di un prezzo di vendita ufficiale non essendo ancora prenotatile in Italia.