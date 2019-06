Zombie Army 4 Dead War: ecco il trailer d'annuncio, l'Italia tra le ambientazioni

Dopo un lungo periodo di silenzio, Rebellion è tornata ad annunciare un nuovo titolo sul palco del PC Gaming Show all'E3 2019, ovvero Zombie Army: Dead War 4.

Il gioco ci permetterà ancora una volta di massacrare orde su orde di zombi controllate da Hitler e, per tener testa ad un numero così elevato di non morti, potremo sfruttare sia delle letali armi da fuoco che particolari trappole che ci permetteranno di gestire la folla. Nel filmato si vedono anche dei cancelli elettrificati, quindi è probabile che potremo anche applicare alcune di queste trappole ad elementi dello scenario.

Ovviamente il focus dello sparatutto in terza persona continuerà ad essere sul comparto cooperativo, che supporterà 4 diversi giocatori che potranno entrare ed uscire in qualsiasi momento della partita. Tra le altre novità in termini di gameplay troviamo poi il ritorno degli X-Ray, la particolare telecamera che si attiva nel caso in cui un colpo da lunga distanza dovesse andare a segno, e la possibilità di potenziare i personaggi e modificarne le armi. Passando invece alle ambientazioni, nel gioco ci saranno anche l'Italia e uno zoo popolato da non morti.

Zombie Army: Dead War 4 arriverà nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

