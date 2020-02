Zombie Army 4 Dead War: dove trovare tutti i Kit di Potenziamento

Dopo avervi spiegato come salire di livello velocemente, in questa mini-guida di Zombie Army 4 Dead War vi mostriamo dove trovare tutti i kit di potenziamento delle armi sparsi nei vari livelli del gioco.

In Zombie Army 4 Dead War sono presenti diversi tipi di oggetti collezionabili sparsi per la mappa. Uno di questi, i kit di potenziamento della armi, hanno anche l'utilità di rendervi più potenti migliorando l'efficacia delle vostre bocche da fuoco.

Per questo motivo, raccoglierli tutti vi sarà di grande aiuto per avere la meglio sui nemici. Vediamo dove trovarli.

Le posizioni di tutti i Kit di Potenziamento di Zombie Army 4 Dead War

I kit di potenziamento delle armi di Zombie Army 4 Dead War sono sparsi nei vari livelli del gioco. Nello specifico, li troverete in tutti e 9 i livelli che compongono la campagna principale, all'interno di ogni capitolo.

Per scovarli tutti dovrete tenere gli occhi aperti durante le fasi esplorative, ma per semplificarvi la vita potete aiutarvi con il video riportato in cima, dove vengono mostrate in ordine le posizioni di tutti i kit di potenziamento che potrete trovare dall'inizio alla fine dell'avventura principale.

Voi a che punto siete con la campagna del nuovo shooter a base di nazi zombi di Rebellion? Per saperne di più sul titolo vi rimandiamo alla nostra recensione di Zombie Army 4 Dead War.