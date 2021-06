Zombie Army 4 x Left 4 Dead: lo sparatutto horror accoglie gli eroi del kolossal Valve

Gli autori di Rebellion lanciano in video Abaddon Asylum, la prossima fase ingame di Zombie Army 4 Dead War che consente agli utenti dello sparatutto horror di cimentarsi in una serie tutta una nuova di sfide con protagonisti, ebbene sì, gli eroi di Left 4 Dead.

La squadra originale di sopravvissuti del primo, iconico capitolo della saga FPS cooperativa di Valve e Turtle Rock entra a far parte del roster di personaggi di Zombie Army 4 con un pacchetto aggiuntivo riscattabile gratuitamente.

L'update di Abaddon Asylum introduce infatti Bill, Francis, Louis e Zoey, ciascuno proposto con una grafica ammodernata e aggiornata allo stile di Zombie Army 4. Il nuovo update deve il suo nome alla missione aggiuntiva proposta ai possessori del Season Pass 3: con Abaddon Asylum, i fan dello sparatutto multiplayer di Rebellion possono proseguire le avventure iniziate con Terminal Error e continuare a dare la caccia al malvagio barone Umbra, sperando così di porre fine al suo diabolico piano di conquista del mondo.

Oltre alla missione premium e al pacchetto di eroi da scaricare in via del tutto gratuita, l'aggiornamento del 22 giugno di Zombie Army 4 include anche la mitragliatrice MP.1940, nuovi abiti, dei copricapi inediti e un set di skin: il bundle in questione è acquistabile separatamente anche per chi non possiede il Pass Stagionale 3. Qualora non l'aveste ancora letta, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Zombie Army 4 a firma di Matteo Mangoni.