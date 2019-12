Zombie Army Trilogy arriverà su Nintendo Switch, è ufficiale

Rebellion Software ha annunciato che pubblicherà Zombie Army Trilogy su Nintendo Switch all'inizio del 2020, senza fornire una finestra temporale più precisa per il lancio del gioco, disponibile in formato fisico e digitale su Nintendo eShop.

Zombie Army Trilogy è uscito nel 2015 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows proponendo tre diverse campagne e una modalità Orda giocabile sia in singolo che in multiplayer, fino ad un massimo di quattro giocatori in co-op. La versione per Nintendo Switch includerà tutte le modalità e i DLC già usciti sulle altre piattaforme con l'aggiunta del multiplayer locale (via wireless) per due o quattro giocatori, supporto motion control, PRO Controller e HD Rumble.

La speranza è che l'uscita di Zombie Army Trilogy per Nintendo Switch possa essere un primo segnale dell'arrivo di Zombie Army 4 Dead War, nuovo episodio della serie in arrivo a febbraio 2020 e al momento confermato solamente per PlayStation 4, PC e Xbox One.