Zombie Army Trilogy: immagini, video e data d'uscita della versione Nintendo Switch

Gli autori di Rebellion annunciano la data di uscita ufficiale di Zombie Army Trilogy su Switch. Per l'occasione, gli sviluppatori inglesi hanno confezionato una galleria immagini e realizzato un video con scene di gioco inedite tratte dalla versione per la console ibrida di Nintendo del loro sparatutto horror.

Proprio come per l'edizione già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, la versione Switch della collezione di Rebellion contiene i primi tre capitoli di questa apprezzata serie spin-off di Sniper Elite.

A chi si avvicina solo adesso a questa IP, ricordiamo che Zombie Army ci proietta in una dimensione parallela per farci combattere contro le orde di non-morti nazisti, capeggiate da una versione zombi di Hitler, in una linea cronologica ben diversa dalla nostra.

Sotto il profilo dei contenuti, la riedizione per Nintendo Switch di Zombie Army Trilogy includerà tutti gli elementi delle versioni PC e console già disponibili, con tre campagne principali e una modalità Orda a cui partecipare sia da soli che in lobby multiplayer cooperative da massimo 4 giocatori. Su Switch, la collezione comprende anche una funzionalità cooperativa locale e il supporto al motion control e all'HD Rumble dei Joy-Con. Vi lasciamo perciò alle immagini e alle nuove scene di gameplay, non prima però di informarvi che l'uscita di Zombie Army Trilogy su Nintendo Switch è prevista per il 31 marzo.