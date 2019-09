Gli zombie infestano Red Dead Online: previsto a breve l'annuncio di Undead Nightmare 2?

Un numero crescente di giocatori di Red Dead Online riferisce di aver notato la presenza di inquietanti zombie tra le ambientazioni esplorabili nella Frontiera multiplayer di Red Dead Redemption 2.

A ridare corpo ai rumor su Undead Nightmare 2 ci pensano gli utenti del forum videoludico di Reddit con delle immagini che ritraggono queste creature che, a quanto sembra, si limitano a osservare i giocatori, quasi a voler attendere l'inizio di un misterioso evento che dovrebbe avvenire a breve nella dimensione online di RDR2.

La versione originaria di Undead Nightmare, conosciuta qui da noi con il titolo di Terrore dall'Oltretomba, ha trasformato il primo Red Dead Redemption dedicato a John Marston in una dimensione horror popolata da creature dell'oltretomba, ma anche da mostri, da alieni e da fantasmi che hanno contribuito a dare ulteriore slancio al capolavoro di Rockstar Games per PS3 e X360.

In considerazione dell'enorme successo del primo Undead Nightmare, l'avvistamento degli zombie nell'universo open world di Red Dead Online con la comparsa di glitch horror non può che alimentare le speranze di chi vorrebbe reimmergersi in questo universo a tinte oscure esplorando la Frontiera di Red Dead Redemption 2, recentemente arricchita dall'update con le Professioni.