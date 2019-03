Zombie e Videogiochi: la storia dei morti viventi... virtuali in un video

Dopo un breve periodo di assenza sui nostri schermi, i morti viventi sono tornati e non hanno alcuna intenzione di andarsene, specie in virtù della passione nutrita dai cultori di videogiochi per questa particolare categoria di creature dell'orrore.

In vista di Days Gone, Dying Light 2 e World War Z, abbiamo deciso quindi di ricordare la nascita di queste mostruosità nei videogiochi, dalle origini fino ad oggi, analizzando tutte le caratteristiche e le varianti che le hanno contraddistinte.

Quello tra zombie e videogames, d'altronde, è uno dei binomi più ricorrenti e riusciti dell'industria dell'intrattenimento digitale, sia per l'enorme popolarità di serie che fanno del terrore la loro cifra stilistica, sia ovviamente per la relativa semplicità con cui gli sviluppatori riescono a costruire mondi virtuali erigendole sulle fondamenta narrative e ludiche della perenne lotta tra i vivi e i non-morti.

Eccezion fatta per qualche progetto fallimentare, sono davvero tante le proprietà intellettuali videoludiche basate sugli zombie che hanno saputo reggere la prova del tempo, tornando ciclicamente alla ribalta per spopolare tra i fan della prima ora e i giocatori di lunga data. Prima di lasciarvi in compagnia del video speciale di Gabriele Carollo e Luca De Pauli, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di Resident Evil 2 e dell'anteprima di Days Gone.