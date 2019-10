La Zona Devastata di RAGE 2 si tinge d'horror con la nuova espansione TerrorMania

Dopo aver discusso dell'opportunità di lanciare RAGE 3 o Just Cause 5 su next-gen, gli studi Avalanche e i ragazzi di id Software svelano ufficialmente TerrorMania, la seconda espansione maggiore di RAGE 2 in arrivo a novembre su PC, PS4 e Xbox One.

In questo nuovo atto dell'epopea sci-fi di Bethesda, il secondo dopo l'espansione L'Avvento dei Fantasmi, gli emuli del Ranger Walker dovranno addentrarsi nel Regno dei Morti per evitare che gli abitanti della Zona Devastata cadano vittima dell'armata scheletrica delle tenebre.

L'esercito di non-morti rievocato per sbaglio dai Bulli dopo aver aperto un portale verso l'Inferno ci attenderà nelle bizzarre regioni della loro dimensione parallela in cui potremo visitare le "versioni distorte" di luoghi come Wellspring o la Città Incolta, oltre a nuove aree come le Isole Galleggianti e l'Ospedale.

Oltre alla nuova ambientazione del Regno dei Morti, l'espansione TerrorMania di RAGE 2 comprende anche la fazione inedita dell'Armata dei Morti e l'arma Spada del Trapasso forgiata dal mago della Zona Devastata. L'uscita del DLC è prevista per il 14 novembre: TerrorMania potrà essere scaricato "gratuitamente" dai possessori dell'edizione Deluxe di RAGE 2 ma sarà venduto separatamente attraverso gli store digitali delle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. In calce alla notizia trovate le prime immagini di TerrorMania.