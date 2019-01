Zone Nere di The Division 2: nuovo video sulle sfide Furti e Avidità

I colleghi di Arekkz Gaming hanno registrato un video dalla fase di beta testing a porte chiuse di The Division 2 per fare luce su uno dei principali elementi di innovazione delle dinamiche multiplayer del nuovo sparatutto di Massive Entertainment, ovvero le sfide Furti e Avidità da svolgere come Agenti Rinnegati.

All'interno delle Zone Nere di Washington D.C. il nostro alter-ego potrà infatti abbracciare il "lato oscuro" per affrontare missioni e attività completamente diverse rispetto a quelle che vedranno coinvolti gli Agenti fedeli alla SHADE.

Come anticipato dagli stessi autori di Ubisoft Massive con un recente aggiornamento sulle pagine del sito ufficiale di The Division 2, le sfide Furti e Avidità saranno il primo step che i Traditori della SHADE dovranno compiere per diventare dei Rinnegati.

Le attività da svolgere saranno davvero tante e spazieranno dalle operazioni volte a dirottare i rifornimenti al taglio dei cavi di estrazione: il nostro scopo sarà quello di rubare il bottino agli altri giocatori e, una volta raggiunto un livello di Taglia sufficientemente elevato, ottenere l'accesso al famigerato Covo dei Ladri.

Il mercato nero di armi ed elementi di equipaggiamento si sposterà costantemente tra le Zone Nere per fornire supporto ai Traditori: una volta entrati nel covo ed effettuato i necessari scambi commerciali con l'enclave di ladri, si potrà ripristinare il proprio stato SHADE o acquisire lo status di Rinnegato.

Le sfide Furti e Avidità saranno già disponibili al lancio di Tom Clancy's The Division 2, previsto per il 15 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso dei mesi successivi, la sussidiaria svedese di Ubisoft ha già pianificato la pubblicazione di nuovi contenuti per il PvP, la storia principale e le dinamiche multiplayer incentrate sulle Zone Nere attraverso un ricco programma di DLC gratuiti.