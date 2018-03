Zone of the Enders The 2nd Runner MARS a confronto con le precedenti versioni PS2 e PS3

Come annunciato pochi giorni fa,arriverà in Giappone su PS4 e PC a settembre. Ma come si presenterà il gioco rispetto alle vecchie versioni per Playstation 2 e PS3? Per rispondere a questa domanda, osserviamo il video-confronto appena pubblicato da

Come mostrato nel filmato, i miglioramenti sono ben visibili: questa nuova edizione dell'apprezzato titolo di Kojima pubblicato originariamente nell'ormai lontano 2001 può infatti vantare una qualità dell'immagine superiore rispetto alle controparti PS2 e PS3, garantita da una maggiore pulizia e definizione.

Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS uscirà in Giappone nel mese di settembre su PC e Playstation 4 (con supporto a SteamVR e Playstation VR). Per il momento non ci sono novità riguardo un eventuale lancio occidentale.