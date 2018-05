Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS: un video mette in evidenza tutti i miglioramenti

Quest'oggi Konami ha finalmente svelato la data d'uscita di Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS. La riedizione del celebre titolo verrà lanciata su PlayStation 4, PlayStation VR e PC (via Steam) il 6 settembre. Poco dopo, ha anche pubblicato un trailer che mette in evidenza tutte le migliorie che saranno incluse.

Il filmato, accompagnato dalla celebre title track, ci fornisce un assaggio della nuova veste grafica (che raggiungerà la risoluzione 4K su PS4 Pro e PC), i nuovi controlli, il nuovo tutorial, la difficoltà molto facile, il teatro dove rivedere le cutscene e altro ancora. Saranno inclusi anche contenuti VR aggiuntivi, come il visualizzatore dove osservare i modelli 3D con una visuale a 360 gradi. Nell'hangar 3D sarà inoltre possibile interagire con il Jehuty in VR.

Potete ammirare il trailer nel player allegato in cima a questa notizia. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che per un periodo di tempo limitato la versione fisica di Zone of the Enders The 2nd Runner M∀RS verrà venduta con una cover olografica con il triangolo del logo di Zone of the Enders in rilievo nella confezione. I giocatori che lo preordineranno sul PlayStation Network riceveranno invece un tema esclusivo per PS4 chiamato Welcome to M∀RS e gli avatar di Zone of the Enders. Prima del lancio del gioco verrà pubblicata una versione demo in 4K e VR su PlayStation Store.