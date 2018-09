Zone of the Enders The 2nd Runner Mars arriva oggi in Europa su PS4 e PC

Konami ha annunciato che Zone of the Enders The 2nd Runner Mars è disponibile da oggi per PlayStation 4, PlayStation VR e PC. I giocatori potranno rivivere i combattimenti tra mech che hanno reso celebre questa leggendaria saga in una nuova versione rimasterizzata con supporto per 4K e VR.

Zone of the Enders The 2nd Runner Mars ha come tema centrale i combattimenti tra il Jehuty Orbital Frame pilotato da un giovane pilota e la tirannica organizzazione militare BAHRAM. I giocatori piloteranno in battaglia il Jehuty sfruttando le sue avanzate capacità di combattimento. Il gioco include un cast completo di personaggi che renderanno ancora più coinvolgente la trama del gioco.

Zone of the Enders The 2nd Runner Mars include nuove modalità e contenuti che includono il setup Pro Mode del controller, il livello di difficoltà Very Easy, missioni di allenamento e una mini mappa. Ulteriori contenuti VR includono hangar e modelli tridimensionali e la possibilità di rivivere in 3D ogni filmato della storia e le cut-scene. I giocatori che desiderano provare, prima dell’acquisto, la straordinaria esperienza di gioco in 4K e in VR offerta da Zone of the Enders The 2nd Runner Mars sono invitati a scaricare la nuova demo di disponibile ora su PlayStation Store e Steam.