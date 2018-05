Zone of the Enders The 2nd Runner Mars: demo compatibile con PSVR in arrivo domani

Sony Interactive Entertainment e Konami hanno annunciato che a breve verrà resa disponibile sul Playstation Store una demo gratuita di Zone Of The Enders: The 2nd Runner Mars, riedizione del celebre titolo a opera di Hideo Kojima lanciato originariamente nell'ormai lontano 2003.

Per la precisione la demo di Zone Of The Enders: The 2nd Runner Mars verrà pubblicata nella giornata di domani. Questa versione di prova supporterà in 4K nativi, offrirà un sistema di controllo alternativo adatto a un pubblico esperto e sarà compatibile con Playstation VR. Approfitterete dell'occasione per provare in anteprima lo sparatutto in salsa mech di Konami?

Zone Of The Enders: The 2nd Runner Mars sarà disponibile in Europa a partire dal 6 settembre 2018 su Playstation 4 e PC. Per un periodo di tempo limitato, la versione fisica verrà venduta con una cover olografica con il triangolo del logo in rilievo. Coloro che preordineranno il titolo sul Playstation Store riceveranno un tema e avatar esclusivi.

Oltre alle feature che vi abbiamo elencato in precedenza, il gioco includerà una modalità Facile che offrirà ai videogiocatori un' esperienza più distesa e cinematografica, e una serie di aggiunte riservate ai visori in VR, come la possibilità di osservare i modelli 3D con una visuale a 360 gradi o di rivedere ogni sequenza filmata nella modalità Teatro.