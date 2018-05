Zone of the Enders The 2nd Runner Mars esce a settembre, confermato il lancio della demo

Konami ha annunciato che Zone of the Enders The 2nd Runner Mars sarà pubblicato per PlayStation 4, PlayStation VR e PC (via Steam) il 4 settembre in America e il 6 settembre nel resto del mondo. I giocatori possono iniziare già ora a prenotare il gioco per tutte le piattaforme.

Zone of the Enders The 2nd Runner Mars è la versione rimasterizzata del gioco originale con una grafica notevolmente migliorata e una revisione completa del reparto audio per le console di prossima generazione e per PC. I giocatori verranno coinvolti in combattimenti tra Mech ad alta velocità con una visuale in terza persona in 4K oppure avranno la possibilità di provare interamente il gioco per la prima volta in VR.

Zone of the Enders The 2nd Runner Mars includerà le seguenti nuove modalità e caratteristiche:

Modalità Pro opzionale per il settaggio del controller che permetterà una più rapida selezione delle armi secondarie per aiutare il giocatore nei combattimenti dove serve sparare velocemente

La difficoltà Molto Facile per offrire una opzione alternativa per i giocatori che preferiscono una esperienza di gioco più vicina a quella di un film o che si avvicinano per la prima volta alla VR

Varie opzioni di allenamento e una mini-mappa

Contenuti VR aggiuntivi per rendere l’esperienza di gioco ancora più appassionante:

3D Hangar: Si interagirà con Jehuty in VR

Visualizzatore dei modelli 3D: Per osservare i modelli 3D con una visuale a 360 gradi

Teatro delle Cinematiche: Una volta completato il gioco si sbloccherà la possibilità di rivedere ogni sequenza filmata della storia con l’opzione di vedere le cut-scenes completamente in VR

Per un periodo di tempo limitato la versione fisica del gioco avrà una cover olografica con il triangolo del logo di Zone of the Enders che sarà in rilievo nella confezione. Inoltre, i giocatori che prenoteranno una copia digitale su PlayStation Network riceveranno uno speciale tema per PS4 Welcome to M∀RS, così come degli avatar di Zone of the Enders. Konami pubblicherà a breve una versione demo 4K e VR su PlayStation Store offrendo a tutti i giocatori la possibilità di provare l’esperienza di Zone of the Enders The 2nd Runner Mars prima dell’uscita del gioco.