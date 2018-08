Zone of the Enders The 2nd Runner Mars: Orange Case Demo disponibile su PlayStation 4

Konami ha pubblicato sul PlayStation Store una nuova demo di Zone of the Enders The 2nd Runner Mars denominata Orange Case Demo e ora disponibile per il download dal PlayStation Store.

"Zone of the Enders The 2nd Runner torna con supporto per 4K e VR su PlayStation 4 in questa frenetica demo!

• Scopri Jehuty in 4K con PS4 Pro o vola con una visuale in prima persona in modalità VR.

• Lanciati contro la nave da guerra Bahram a una velocità mozzafiato.

• Affronta Ardjet, Nephtis e Anubis

Jehuty è vivo. E Anubis prospera. Rivivi l'esperienza di Zone of the Enders The 2nd Runner Mars con questa completa versione rimasterizzata del classico e frenetico gioco d'azione robotica 3D, ricreato in VR, 4K nativo e con audio surround. Entra nell'abitacolo del Jehuty e vola nei cieli di Marte!

Siamo nel 2174 e la dispotica organizzazione militare Bahram sta usando la nuova tecnologia robotica degli Orbital Frame per conquistare Marte e la Terra. Prendendo il controllo dell'Orbital Frame Jehuty, il giocatore è l'ultima speranza per questi pianeti sull'orlo della sconfitta. Colpisci duramente l'esercito Bahram con i tuoi poteri impareggiabili!"

Zone of the Enders The 2nd Runner Mars sarà uscirà il 6 settembresu PlayStation 4 e PC, la versione fisica per PS4 presenta una copertina olografica con il trangolo del logo ZOE in rilievo, prenotando la versione digitale invece si riceverà un tema per la schermata Home.