Zone of the Enders The 2nd Runner Mars: svelata la finestra di lancio

Sul nuovo numero di Famitsu è stato annunciato che(conosciuto anche come) uscirà in Giappone durante il prossimo mese di settembre.

Zone of the Enders The 2nd Runner Mars è sviluppato in collaborazione tra Konami e CyGames e permetterà ai giocatori di pilotare i Mech della popolare serie in un ambiente legato alla Realtà Virtuale. Zone of the Enders Anubis Mars supporterà infatti PlayStation VR e le funzionalità SteamVR su PC.

Al momento non sappiamo se Zone of the Enders The 2nd Runner Mars arriverà in Occidente ma considerando la buona popolarità della serie Z.O.E in Europa e Nord America ci sono buone probabilità che Konami possa portare questo titolo anche nel nostro continente.