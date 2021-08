Zool Redimensioned: annunciato con un trailer il remake del classico Amiga

Vi ricordate di Zool? Uscito originariamente su Amiga nel 1992, il titolo sviluppato dalla defunta Gremlin Graphics si rivelò un intrigante Platform 2D pieno di azione e con un ritmo di gioco frenetico capace di tenere incollati allo schermo. Nel corso del tempo è stato convertito anche su Super Nintendo e SEGA Mega Drive.

Ma dopo l'uscita di un seguito, Zool 2 nel 1993, e alcune riedizioni, del brand si sono perse completamente le tracce. Almeno fino ad ora. Il publisher Secret Mode e lo sviluppatore Sumo Digital Academy hanno annunciato con tanto di trailer Zool Redimensioned, remake del primo capitolo completamente rifatto da zero ed ampliato per l'occasione con nuovi contenuti ed opzioni. L'uscita su PC via Steam è inoltre dietro l'angolo essendo fissata per agosto 2021, sebbene per adesso non sia stato segnalato il giorno preciso in cui il gioco sarà a disposizione per i giocatori.

Zool Redimensioned offrirà oltre 28 livelli e sette boss fight, oltre a nuovi segreti e sfide pensati per questa nuova versione. Sarà possibile giocare attraverso due modalità: "Redimensioned", pensata per offrire un'esperienza più moderna ed accessibile, e "Ultimate Ninja", più fedele alla controparte originale e allettante per i giocatori di vecchia data. Oltre alla presenza di checkpoint e la possibilità di poter selezionare liberamente i livelli già affrontati, il remake includerà anche la versione Mega Drive per la gioia degli appassionati di retrogaming.



Pronti a fare un tuffo nel passato? Per l'occasione vi ricordiamo inoltre alcuni dei migliori videogiochi degli anni '90, epoca a cui Zool appartiene.