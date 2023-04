Zool Redimensioned: il remake del classico Amiga arriva su PlayStation, ecco quando

Zool si prepara a fare ancora una volta il suo ritorno. Zool Redimensioned venne annunciato nel 2021 per poi essere pubblicato poco dopo su PC, e adesso dopo due anni il remake dell'apprezzato Platform pubblicato su Amiga negli anni '90 è pronto a sbarcare anche su PlayStation.

Il publisher Secret Mode ha infatti confermato che Zool Redimensioned sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2023 su PlayStation 4, ovviamente giocabile anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità. In termini di contenuti il gioco dovrebbe riproporre quanto già visto su PC, ma su PS4 non mancheranno nuove modalità di gioco pensate per il multiplayer, che coinvolgerà fino a 3 giocatori. Per il resto anche sulla console Sony Zool Redimensioned dovrebbe trarre vantaggio della maggiore risoluzione pensata appositamente per questo remake, che rende molto più facile tenere sotto controllo quanto accade su schermo grazie a schermate più ampie e nitide.

Sviluppato dagli apprendisti della Sumo Digital Academy, l'edizione PlayStation del gioco verrà realizzata da un apposito nuovo team di studenti dell'accademia, pronto a far rivivere anche ai giocatori PlayStation i fasti del Platform visto per la prima volta su Amiga nel 1992 e poi convertito in seguito anche su Super Nintendo e SEGA Mega Drive.