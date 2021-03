Zorro The Chronicles: annunciato con un trailer il nuovo action dedicato all'eroe

Nel corso del pomeriggio è arrivato a sorpresa il trailer d'annuncio di Zorro: The Chronicles, un nuovo gioco interamente dedicato al celebre giustiziere mascherato.

Come potete facilmente intuire dallo stile grafico, il titolo in questione trae ispirazione dall'omonima serie animata andata in onda nel 2015 e creata grazie a John Gertz e la sua Zorro Production Inc. Il gioco, che permette di vestire i panni di Zorro o di sua sorella Ines, è un action in terza persona che alterna fasi di combattimento all'arma bianca ad altre di esplorazione. Stando alle parole degli sviluppatori, le varie meccaniche di gameplay prendono spunto da quanto visto in Marvel's Spider-Man e Assassin's Creed. Non a caso, infatti, il combat system sembra molto simile a quello del titolo Insomniac (a sua volta ispirato ai vari Batman Arkham) e la possibilità di arrampicarsi ovunque tramite l'utilizzo della frusta ricorda molto la longeva serie Ubisoft.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo nel corso del prossimo autunno sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PC (tramite Steam) e Mac.