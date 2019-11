Zumba Burn It Up! disponibile su Nintendo Switch con brani di Ciara, Steve Aoki e Cardi B

Zumba, il fenomeno globale che ha portato divertimento e fitness in tutto il mondo, con oltre 15 milioni di persone partecipanti ai corsi, in 186 paesi diversi, approda oggi su Nintendo Switch con Zumba Burn it Up! in formato fisico e digitale, pubblicato da 505 Games.

Acquistabile da oggi sul Nintendo eShop o nei principali negozi retail, Zumba Burn it Up! è un’attrazione irresistibile per gli appassionati di dance party di tutte le età e di tutti i livelli. A questi non resta che scatenarsi sulle coreografie degli istruttori di Zumba e sulle note di più di 30 brani, che includono hit internazionali, tra cui i brani di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, Ciara, Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo, Bomba Estéreo e DJ Ricky Luna ft. Nando Boom & Hisatomi. A fare da corollario un folto catalogo di brani originali Zumba. Ci sono tutti gli elementi per accendere la festa!

Sfruttando le potenzialità dei Joy-Con controller di Nintendo per tracciare i movimenti del giocatore, Zumba Burn it Up! ricompensa gli aspiranti ballerini per le energie investite e il talento mostrato, incoraggiandoli a dare sempre un po’ di più, indipendentemente dal livello raggiunto. I giocatori seguono le mosse a schermo degli istruttori Zumba più famosi per dilettarsi in tre esilaranti modalità di gioco: Canzone Singola, Classe completa (con disponibilità di sessioni brevi, medie o lunghe) e Fitness Party, per permettere fino a 4 giocatori di fare una Canzone Singola o una Classe Completa tutti assieme. Zumba Burn it Up! è stato sviluppato da Kuju Games (Guitar Hero Live) e include tante feature elettrizzanti, tra cui:

Oltre 30 Canzoni : Balla al ritmo di alcune delle migliori hit del momento e delle energiche tracce originali Zumba, a cui è impossibile non muovere il corpo.

: Balla al ritmo di alcune delle migliori hit del momento e delle energiche tracce originali Zumba, a cui è impossibile non muovere il corpo. Scegli il tuo Stile di Danza : Seleziona l’intensità del tuo allenamento e destreggiati con nuove e originali coreografie, o con alcuni grandi classici che includono entusiasmanti stili di ballo da diverse parti del mondo.

: Seleziona l’intensità del tuo allenamento e destreggiati con nuove e originali coreografie, o con alcuni grandi classici che includono entusiasmanti stili di ballo da diverse parti del mondo. I migliori istruttori del mondo : Impara dai migliori! I più famosi istruttori di Zumba di tutto il mondo ti guideranno nella fitness experience migliore di sempre, ti terranno motivato e ti sproneranno come dei veri personal trainer!

: Impara dai migliori! I più famosi istruttori di Zumba di tutto il mondo ti guideranno nella fitness experience migliore di sempre, ti terranno motivato e ti sproneranno come dei veri personal trainer! Spettacolari Video Live-Action : coreografie di ballo registrate in video con effetti grafici, visivi e animazioni stupefacenti. Il background si popolerà sempre di più rispondendo ai tuoi movimenti e premiandoti per la tua energia e il tuo stile di ballo

: coreografie di ballo registrate in video con effetti grafici, visivi e animazioni stupefacenti. Il background si popolerà sempre di più rispondendo ai tuoi movimenti e premiandoti per la tua energia e il tuo stile di ballo Tieniti in forma e balla dove vuoi : a casa o fuori, con Zumba Burn it Up! puoi scatenarti ovunque tu voglia. Dove vuoi, quando vuoi.

: a casa o fuori, con Zumba Burn it Up! puoi scatenarti ovunque tu voglia. Dove vuoi, quando vuoi. Accendi la festa con la modalità Dance Party : multiplayer fino a 4 giocatori ed è subito festa!

: multiplayer fino a 4 giocatori ed è subito festa! Risultati reali: scegli tra più di 18 classi e 30 canzoni per definire il tuo livello di allenamento e resterai stupito di quanto sarà facile ottenere risultati straordinari. Definisci i tuoi obiettivi personali e condividi i risultati raggiunti con gli amici.

Zumba Burn it Up! è disponibile presso i principali retailer, sia in versione pacchettizzata che in download digitale dal Nintendo eShop, al prezzo di 39,99€. Zumba Burn it Up! è giocabile con la Nintendo Switch sia in modalità TV che in quella da tavolo. I possessori di Nintendo Switch Lite potranno cimentarsi con Zumba Burn it Up! in modalità da tavolo utilizzando dei controller Joy-Con, venduti separatamente.