20 giochi Bethesda da oggi su Game Pass: qual è il tuo preferito?

Il Game Pass ospita una valanga di nuovi giochi Bethesda appena pubblicati per celebrare il matrimonio della compagnia con Microsoft, ufficializzato questa settimana dopo l'annuncio dello scorso mese di settembre.



Tra i tanti giochi Bethesda disponibili ora su Game Pass troviamo DOOM, DOOM Eternal, Dishonored 2, The Evil Within, The Elder Scrolls V Skyrim, Fallout New Vegas, Wolfenstein The New Order e RAGE 2, solamente per citarne alcuni. Una selezione di titoli che copre tutti i franchise della casa del Maryland, ora di proprietà di Microsoft.



Ti chiediamo: qual è il tuo gioco preferito tra le produzioni approdate su Xbox Game Pass?