A dieci giorni dal lancio, sei soddisfatto del nuovo God of War?

Il 20 aprile God of War per PlayStation 4 ha fatto la sua comparsa nei negozi (fisici e digitali) imponendosi sin da subito come una delle esclusive PlayStation 4 più interessanti di sempre, ottenendo voti altissimi da parte della stampa internazionali e le lodi di tutte le principali testate.



Su Metacritic, God of War PS4 è attualmente l'esclusiva PS4 con il voto più alto di sempre nonchè il secondo gioco PlayStation 4 meglio accolto (95/100), subito dietro a Grand Theft Auto V (97/100). A dieci giorni dal lancio, ti chiediamo, sei soddisfatto della nuova avventura di Kratos?