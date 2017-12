A quale personaggio vorresti che fosse dedicato uno dei prossimi DLC di Final Fantasy XV?

Con Episode Ignis, in uscita a dicembre, si concluderanno i contenuti del primo Season Pass di Final Fantasy XV, ma stando a quanto dichiarato da Hajime Tabata durante l'ultimo ATR, il supporto per il gioco non è ancora giunto al termine. Il direttore ha infatti confermato l'arrivo di un secondo Season Pass contenente nuovi episodi incentrati su altri personaggi importanti della trama, e il primo tra questo sarà dedicato ad Ardyn Izunia, antagonista del titolo.



Riguardo ai successivi, però, Tabata non ha voluto rivelare nulla, lasciando al pubblico pochi indizi. I fan in rete hanno subito iniziato a ipotizzare quali potessero essere i prossimi personaggi da approfondire per rendere più completa la storia di Final Fantasy XV, e le possibilità sarebbero davvero diverse: Lunafreya, Gentiana, Iris, Aranea, Ravus, e persino l'Imperatore Iedolas o lo stesso Re Regis. E voi, quale personaggio vorreste come protagonista di uno dei prossimi DLC?